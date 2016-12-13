Гривня закрила міжбанк на рівні 26,21 за долар

У вівторок, 13 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,16/26,21 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,8133/27,8638 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4059/0,4069 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1088 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 472 угоди на суму 234,8 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 14 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2610.8820 (13 грудня – 2617.1129)

100 EUR – 2770.1458 (13 грудня – 2773.0928)

10 RUR – 4.2753 (13 грудня – 4.2499).