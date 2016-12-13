У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з обігом 270 мільйонів

Державна фіскальна служба ліквідувала в Дніпрі конвертаційний центр з обігом 270 млн гривень. Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

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Конвертаційний центр обслуговував підприємства реального сектора економіки, підприємства державної та комунальної форм власності у Дніпропетровській, Харківській областях і Києві.

Податкова міліція встановила групу осіб із семи осіб, які організовували і забезпечували функціонування конвертцентру, зокрема формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для цього зловмисники використовували підконтрольні транзитні і фіктивні компанії, на рахунки яких перераховувалися гроші за нібито придбані товари і послуги.

У подальшому ці гроші через рахунки підконтрольних підприємств і карткові банківські рахунки переводилися в готівку в банках і банкоматах в Дніпрі та Києві. Готівкові поверталися замовникам послуг з вирахуванням 10-12% винагороди.

Незаконне формування податкового кредиту здійснювалося шляхом оформлення безтоварних операцій з компаніями, які спеціалізувалися на гуртовій торгівлі.

Загальний обсяг проконвертованих за 2015-2016 роки грошей перевищив 270 млн грн, при цьому ймовірні втрати бюджету становлять 45,2 млн грн.

В результаті обшуків вилучено вісім печаток, чотири ноутбуки, 11 системних блоків, 25 мобільних телефонів, дві флеш-карти, жорсткий диск і документацію, що свідчила про незаконну діяльність, також заблоковано 324 тис. гривень на рахунках підприємств. Слідство триває.