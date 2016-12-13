Нацбанк назвав експериментом різке підвищення з 1 січня мінімальної зарплати

Різкий перегляд урядом рівня мінімальних заробітних плат у нинішніх умовах є експериментом, який при сприятливому результаті може бути повторений в майбутньому в дещо менших масштабах.

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Про це йдеться в звіті НБУ про фінансову стабільність, опублікованому на сайті регулятора.

Як наголошується в документі, ініціатива уряду підвищити з 1 січня 2017 року мінімальну заробітну плату до 3200 гривень створює певні фіскальні ризики.

У той же час, Нацбанк допускає ймовірність суттєвих позитивних ефектів цього кроку у формі часткової детінізації заробітних плат у приватному секторі, підвищення стандартів життя і поліпшення платоспроможності домогосподарств.

Раніше Нацбанк оприлюднив оцінки, згідно з якими підвищення мінімальної зарплати додасть до показника інфляції в наступному році до 1 п. п., до показника зростання ВВП – до 0,5 п. п.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 9 листопада подав до другого читання Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік, який передбачає підвищення з 1 січня мінімальної заробітної плати вдвічі – до 3,2 тис. грн.

На зазначені цілі передбачено додаткові видатки в обсязі близько 28,3 млрд грн, що дасть змогу забезпечити виплату підвищеної заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

Додаткові доходи уряд очікує отримати за рахунок підвищення відрахувань прибутку Національного банку України на 4 млрд грн, дивідендів – на 1,6 млрд грн і зростання податкових надходжень у результаті підвищення зарплати - на 9,4 млрд грн по держбюджету і на 10,9 млрд грн – по місцевих бюджетах.