НБУ надав чотирьом банкам кредити рефінансування на 3,5 мільярда

Національний банку України від 7 грудня надав чотирьом банкам кредити на термін більше 30 календарних днів на загальну суму 3,54 млрд грн.

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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, НБУ надав «Альфа-Банку» кредит на 648,1 млн грн під заставу іноземної валюти, «Діамантбанку» - 251,4 млн грн під заставу держоблігацій, «ІНГ Банку» - 13,2 млн грн під заставу валюти, «Укргазбанку» - 2,632 млрд грн під заставу держоблігацій і валюти.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 грудня становив 72 млрд грн, що на 8,5% нижче за показник на 1 листопада.

У 2015 році українські банки повернули НБУ 8,2 млрд грн за виданими кредитами рефінансування, скоротивши заборгованість до 105,848 млрд грн.