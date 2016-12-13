Нацбанк планує у 2017 році створити централізований кредитний реєстр

Про це йдеться в звіті Національного банку України щодо фінансової стабільності, опублікованому на сайті регулятора.

Як зазначається в документі, ведення кредитних реєстрів є нормою для більшості розвинених країн, а дані таких реєстрів дають змогу банкам усунути інформаційну асиметрію, якісніше оцінювати платоспроможність потенційних позичальників і приймати виважені кредитні рішення.

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У той же час регулятор зазначив, що кредитний реєстр не замінить інформацію, яку збирають кредитні бюро про малі кредити фізичних осіб.

Також повідомляється, що надання банкам доступу до кредитного реєстру потребує врегулювання на законодавчому рівні.

Довідка УНІАН. Створення кредитного реєстру Національного банку України є зобов'язанням України в рамках меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, при цьому даний процес не передбачає ліквідацію приватних бюро кредитних історій, що функціонують у країні.

За інформацією НБУ, така практика поширена як мінімум у 14 країнах єврозони, де державні кредитні реєстри плідно працюють одночасно з приватними кредитними бюро. Зокрема, це такі країни як Австрія, Болгарія, Чехія, Румунія, Португалія.