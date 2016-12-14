Мінфін позичив гроші на внутрішньому ринку

Міністерство фінансів України на щотижневому плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 13 грудня залучило до державного бюджету 443,61 млн грн і 323,89 млн дол. США.

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Про це йдеться в аналітичному огляді ICU, переданому УНІАН.

Згідно з даними аналітиків, гривневі кошти залучено в результаті розміщення облігацій терміном обігу 1 рік з дохідністю 15,3% річних.

Валютні кошти залучено в результаті розміщення облігацій у доларах США трьох серій терміном обігу 2 роки з дохідністю 6,2-6,3% річних.

Згідно з наведеними даними, загальний гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку України становить 8,915 млрд грн.

«За підсумками аукціону Мінфін залучив близько половини суми, необхідної для заміщення коштів від Європейського Союзу, а також чітко зафіксував рівні дохідності, що дасть змогу учасникам ринку адекватно оцінювати перспективи розміщень, запланованих на наступний тиждень», - відзначили аналітики.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у четвертому кварталі поточного року планує розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3, 6, 9 і 12 місяців, а також 2, 3 і 5 років і валютних облігацій терміном обігу від 17 до 24 місяців.