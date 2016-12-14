DCH: Ми вважаємо неоціненним внесок ЄБРР у розвиток українського бізнесу

У заході взяли участь Франсіс Маліж, регіональний директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу; Шевки Аджунер, директор ЄБРР в Україні; Хьюг Мінгареллі, Надзвичайний і повноважний посол, голова Представництва ЄС в Україні; Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації; Ігор Терехов, перший заступник міського голови Харкова. Крім того, в числі присутніх були партнери ЄБРР з різних регіонів України.

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В рамках офіційної частини Франсіс Маліж зазначив, що відкриття офісу в Харкові є свідченням активної позиції ЄБРР в Україні. "Мова йде не тільки про інвестиції, але й про створення в Україні сприятливого бізнес-клімату, який буде залучати внутрішніх і зовнішніх інвесторів", - сказав він.

Хьюг Мінгареллі підкреслив, що Україна "проводить сміливі реформи в найбільш складних обставинах і може розраховувати на підтримку та допомогу ЄС у цій роботі".

А Юлія Світлична нагадала про недавню зустріч Президента України Петра Порошенка з головою ЄБРР Сумой Чакрабарті, яка багато в чому визначає шляхи подальшого розвитку економіки нашої країни.

У свою чергу віце-президент DCH Олена Дерев'янко у своєму вітальному слові назвала Premier Palace Hotel Kharkiv 5*, збудований Олександром Ярославським для цілей проведення Євро-2012, "історичним символом інтегрального єдності України і Європи".

"Відкриття офісу ЄБРР в нашому готелі є логічним продовженням стратегічних зусиль DCH Олександра Ярославського та DCH щодо перетворення Харкова на центр ділової активності міжнародного рівня. Ми вважаємо неоціненним внесок ЄБРР у розвиток українського бізнесу. І будемо щасливі щодня забезпечувати "п'ятизірковий" комфорт співробітникам регіонального представництва цієї організації", - сказала вона.