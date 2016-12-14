Нацбанк розраховуватиме індекс фінансового стресу

Національний банк України впроваджує розрахунок Індексу фінансового стресу (ІФС), що вимірює рівень напруги фінансової системи і надає комплексну кількісну оцінку її стану.

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Як повідомляється на сайті регулятора, новий індекс дає можливість порівняння поточного стану фінансової системи зі значеннями за попередні періоди і під час минулих криз, оцінки ефективності заходів, спрямованих на пом'якшення системного стресу, а також може бути індикатором закінчення фінансової кризи.

Згідно з даними НБУ, індекс фінансового стресу, розрахований для фінансової системи України, знижується протягом декількох останніх місяців і практично досяг докризового значення.

До цього, як зазначив регулятор, індекс зростав з початку 2014 року на тлі політичної та економічної кризи, досягнувши свого піку в березні 2015 року. Протягом другої половини 2015 - 2016 років індекс залишався на високому рівні, але почалося поступове зниження ризиків в тій чи іншій мірі у всіх секторах фінансової системи.

Нацбанк пояснив, що для розрахунку індексу виділено чотири сектори фінансового ринку: банківський, корпоративних цінних паперів, державних цінних паперів та валютний. Для кожного сектора розраховується окремий субіндекс, який має власну вагу і складається з декількох фінансових індикаторів, що відображають стан цього сектора, а їх значення залежить від поведінки гравців ринку.

За інформацією регулятора, спроби кількісно відобразити рівень фінансової дестабілізації почалися з початку 2000-х років, коли Банк Канади запропонував показник FSI (Financial Stress Index) і розробив методологію його розрахунку. Робота над агрегованими індикаторами стану фінансової системи викликала інтерес і в інших країнах, що призвело, зокрема, до виникнення показників CISS (Composite Indicator of Systemic Stress) Європейського центробанку, індексів фінансового стресу Нідерландів, Швеції, США. В їх основі лежать різні високочастотні індикатори, що відображають тенденції в галузі фінансового сектора.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України, з урахуванням неплатоспроможних банків, у 2015 році отримала рекордні 77,935 млрд грн збитку, у тому числі платоспроможні банки отримали 71,891 млрд грн збитку, неплатоспроможні – 6,044 млрд грн збитку.

В процесі очищення банківської системи Національний банк України з початку 2014 року визнав неплатоспроможними понад 80 фінустанов, які передані в управління Фонду гарантування вкладів.

Національний банк очікує, що протягом 2017 року операційні доходи банків помірно зростуть, що на тлі скорочення відрахувань у резерви під проблемні активи допоможе банківського сектору вийти на прибуткову діяльність.