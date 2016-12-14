Гривня продовжує падіння - на міжбанку 26,40 за долар

У середу, 14 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,30/26,40 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебуває на рівні 26,95/27,05 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4323/0,4343 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 12:30 встановився на рівні 26,2858 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 144 угоди на суму 55,72 млн дол.