Нацбанк продовжив діючі валютні обмеження

Національний банк України продовжив чинні тимчасові обмеження на грошово-кредитному та валютному ринках через наявність ризиків для цінової і фінансової стабільності, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, зокрема, продовжують діяти такі обмеження, як обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб на рівні 65%, 120-денний термін розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, одноденний термін бронювання гривні для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, заборона на дострокове погашення кредитів від нерезидентів, купівля готівкової валюти фізичними особами на суму до 12 тисяч гривень на день, ліміт на зняття готівки з валютного рахунку на суму до 250 тисяч гривень на день.

НБУ зазначив, що посилилися ризики по досягненню мети щодо інфляції в 2017 році. По-перше, зросла невизначеність внаслідок посилення політичної напруженості. По-друге, підвищилася ймовірність затримки надходження офіційного фінансування через повільне впровадження заходів, передбачених загальною програмою України з Міжнародним валютним фондом.

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В подальшому, в разі зниження зазначених ризиків і при наявності сприятливих передумов на грошово-кредитному і валютному ринках і в українській економіці загалом, регулятор планує продовжити поступово пом'якшувати тимчасові обмеження.

При цьому, для того, щоб не створювати в учасників ринку помилкових календарних орієнтирів щодо процесу лібералізації, Національний банк прийняв рішення зробити безстроковим постанова правління НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному і валютному ринках України" - воно буде діяти до моменту скасування останнього з антикризових обмежень.

Термін дії не буде встановлюватися для всіх обмежень, крім обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті і граничного строку для розрахунків за операціями експорту та імпорту товарів. Відповідно, ці дві вимоги встановлюються на термін 6 місяців - до 15 червня 2017 року і можуть бути змінені достроково або продовжені в разі необхідності.

Як повідомляв УНІАН, раніше Нацбанк анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, установлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США, досягнутий в лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.