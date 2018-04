ПриватБанк: розмови про "псевдонаціоналізацію" - чергова інформаційна атака на клієнтів банку

Як йдеться в повідомленні прес-служби банку, в Україні сьогодні немає юридичного поняття та законодавчого шляху "націоналізації" того чи іншого стабільно працюючого банку, що говорить про відверту "фейковість" відповідної інформації, поширюваної клієнтам банку через СМС, месенджери, дзвінки комерційних колл-центрів і окремі ЗМІ.

“ПриватБанк згідно графіку проводить узгоджені з НБУ дії за програмою докапіталізації, яка розрахована до кінця 2018 року, виконує всі нормативи діяльності банків в Україні, залишаючись найбільш ліквідним українським банком, - зазначає прес-служба ПриватБанку. - Нашим стратегічним напрямом залишається впровадження на українському ринку передових банківських технологій, аналогів багатьом з яких немає в світі, як наприклад послуга "кардшерингу", запущена в Україні компанією Visa у співпраці з ПриватБанком".

ПриватБанк за підсумками 2016 року увійшов до рейтингу кращих світових банків The Banker's Bank of the Year Awards 2016 і визнаний банком року в Україні. На думку провідних фінансових експертів The Banker і провідних європейських банкірів, ПриватБанк зміг не тільки адаптуватися до умов військових дій та економічної нестабільності в країні, але й виступити ініціатором програми відродження економіки за рахунок стимулювання розвитку малого бізнесу.

За рахунок цієї програми "КУБ" банк планує допомогти малому бізнесу створити в країні понад 1 мільйон нових робочих місць, в тому числі за рахунок активного впровадження програми зниження вартості кредитів підприємцям через програми компенсації відсотків за рахунок місцевих бюджетів.