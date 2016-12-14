"Зарплата збільшиться до 50%": Кабмін схвалив механізм підвищення окладів вчителям

Кабінет міністрів України схвалив механізм підвищення посадових окладів вчителям на два тарифних розряди з 1 січня 2017 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні під час засідання уряду.

Відповідна норма передбачена проектом закону про державний бюджет на 2017 рік.

Як заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, «заробітна плата вчителя зросте до 50%».

"Звичайно, це рішення може бути реалізоване тільки тоді, коли буде прийнятий державний бюджет на 2017 рік. Але уряд від себе зробив все можливе, щоб бюджет був якісно підготовлений і пріоритети у ньому визначені", - сказав Гройсман.

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко в своїм Twitter написав, що уряд також схвалив концепцію реформи середньої школи.

«Щойно уряд схвалив концепцію реформи середньої школи "Нова українська школа": фінансування освіти 7% ВВП,збільшення зарплат вчителям,12річка та інше», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що оклади бюджетних працівників у 2017 році зростуть у середньому на 50% унаслідок ініційованого урядом підвищення мінімальної зарплати вдвічі – до 3200 грн.

Тарифні розряди вчителів будуть підвищені на дві позиції. Таким чином, зарплата вчителя вищої категорії, якого віднесуть не до 12-го, а до 14-го розряду, з 1 січня становитиме від 5266 грн до 6841 грн. Вчителі без категорії будуть отримувати від 3960 грн до 4853 грн.