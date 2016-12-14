Росія намагається дестабілізувати фінансово-банківський сектор України шляхом кібератак - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявляє, що Російська Федерація заздалегідь підготувала і координувала кібератаку на державні сайти України, і намагається дестабілізувати фінансово-банківський сектор України шляхом кібератак.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, Турчинов переконаний, що за потужними кібератаками, які відбувалися останнім часом, стоять кіберзлочинці з Росії.

За його словами, близько тижня тому почалася активна фаза масштабних кібератак на інформаційні ресурси державних органів України, об'єкти критичної інфраструктури та установи недержавного сектора. "Ці атаки були заздалегідь сплановані і скоординовані з єдиного центру, розміщеного в РФ", - заявив Турчинов.

Він пояснив, що атаки здійснюються з використанням комп'ютерних мереж, розташованих у різних країнах.

"Одна з головних завдань кіберзлочинців полягала в дестабілізації фінансово-банківського сектору України напередодні Нового року, що повинно привести до зриву кампанії по соціальних виплатах, ускладнити функціонування провідних державних установ і блокувати бюджетний процес", - підкреслив Турчинов.

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Секретар РНБО підкреслив, що зусиллями фахівців кіберпідрозділів правоохоронних органів "попри те, що кібератаки не припиняються, в найкоротші терміни функціонування уражених комп'ютерних систем було відновлено".

"Аналіз кіберінцидентів показав, що інформаційні ресурси, які були підключені до державної системи кіберзахисту, не постраждали", - заявив Турчинов і додав, що через брак фінансування велику кількість інформаційних ресурсів державних органів досі не підключені до цієї системи.

"Зокрема, в 2016 році з передбачених на ці цілі коштів не було виділено ані копійки через блокування парламентом рішення щодо наповнення спеціального фонду державного бюджету за рахунок конфіскованих коштів", - підкреслив секретар РНБО.

На його переконання, нинішня ситуація свідчить про необхідність "негайного виділення необхідного фінансування для розвитку державної системи кібернетичного захисту, зокрема у державному бюджеті 2017 року".

За словами Турчинова, питання зміцнення кібернетичного захисту державних інформаційних ресурсів в умовах агресивних проявів гібридної війни з боку РФ буде розглянуто на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки з участю керівництва уряду, яке відбудеться сьогодні в Ситуаційному центрі РНБО.

"За результатами обговорення буде прийнято деталізований план заходів з підвищення рівня кіберзахисту", - повідомив Турчинов.