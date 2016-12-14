Зволікання у співпраці з МВФ загрожує фінансовій стабільності - голова НБУ

Зволікання у відновленні відносин з Міжнародним валютним фондом загрожує фінансовій стабільності в Україні, заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева на конференції в Києві.

"Я хочу вам сказати, щоб ні у кого не було ілюзій: якщо ми негайно не відновимо співпрацю з Міжнародним валютним фондом... на ваших очах наші резерви почнуть танути, як і можливості нашого ринку", - сказала вона.

Голова НБУ зазначила, що цього року регулятор 4 рази змінював прогнози по резервам, у тому числі прогноз на кінець року, у зв'язку з постійною затримкою фінансування від МВФ.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 18 листопада оприлюднив заяву за підсумками роботи останньої місії в Україні, згідно з яким прийняття урядового проекту державного бюджету на 2017 рік, сформованого з урахуванням орієнтирів реформ, схвалених МВФ, є однією з умов успішного завершення третього перегляду програми.

Крім того, Фонд очікує збереження в Україні фінансової стабільності та продовження заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією.

Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) об'ємом 17,5 мільярда доларів у вересні поточного року - після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів.