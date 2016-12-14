Гонтарева назвала головну загрозу економічній безпеці України

Нинішня судова система є головною загрозою для економічної безпеки України, заявила глава Національного банку України Валерія Гонтарева на конференції в Києві.

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"Як член РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) можу вам сказати, що основна загроза економічної безпеки – це наша судова система. Це ракова пухлина, і якщо не буде в країні правосуддя, реформа не вдасться", - сказала вона.

Також голова НБУ зазначила гостру необхідність у проведенні податкової реформи і посилення захисту прав кредиторів в нашій країні.

Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи України Нацбанк з початку 2014 року визнав неплатоспроможними понад 80 фінустанов, які передано в управління Фонду гарантування вкладів фізосіб. За цей період фонд виплатив вкладникам банків близько 80 мільярдів гривень відшкодування.

Станом на 1 жовтня Фонд гарантування подав правоохоронцям 3299 заяв щодо неправомірних дій в неплатоспроможних банках на загальну суму 262,3 мільярда гривень, у тому числі 435 заяв на 192,2 мільярда гривень - щодо власників і топ-менеджерів фінустанов.