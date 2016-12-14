Нижня палата парламенту Канади одноголосно ратифікувала угоду про ЗВТ з Україною

Про це у своєму Twitter написала торговий представник України Наталія Микольська.

"Нижня палата парламенту Канади одноголосно ратифікувала угоди про вільну торгівлю. Далі ратифікація Сенатом Канади. Дуже тісно працюємо з Верховною Радою щодо ратифікації" - повідомила вона.

Нагадаємо, угода про зону вільної торгівлі із Канадою була підписана 11 липня.

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17 листопада президент України Петро Порошенко вніс на розгляд і Верховної Ради проект закону «Про ратифікацію Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Канадою», визначивши статус документа як невідкладний. Реалізація положень документа дасть змогу українським товаровиробникам отримати переваги безмитного доступу до канадського ринку. Угода набуде чинності через місяць після завершення всіх юридичних процедур обома країнами.

Зона вільної торгівлі буде являти собою зняття торгових обмежень і повне скасування торгових мит на основні групи товарів протягом пільгового періоду 3-7 років. Зокрема, відразу після вступу угоди в силу скасовуються торгові мита на рибу, зернові, вина, соки, хлібобулочні вироби, а також на одяг, металопродукцію, комплектуючі та електротехніку. Протягом 3-7 років скасовуються мита на м'ясо, яйця, овочі, молочну продукцію, а також будівельні матеріали, продукцію машинобудування, включаючи комплектуючі до літаків, автомобілі та трактори. Крім того, документ дає можливість українським та канадським компаніям брати участь у державних закупівлях обох країн.