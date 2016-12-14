Президент Петро Порошенко переконаний, що в Україні вже є "перші паростки економічного зростання".

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав в місті Чортків Тернопільської області під час відвідин нового підприємства "СЕ Борднетце-Україна" – виробника кабельно-провідникової продукції для концерну "Фольксваген".

"Якщо в 2014 році головним завданням було зупинити ворога, у 2015 році – створити власні Збройні сили, то в 2016 році головним завданням є підняття економіки", - сказав президент, виступаючи перед працівниками підприємства.

Глава держави зазначив, що після 14 кварталів, коли, починаючи з 2012 року, відбувалося падіння української економіки, "ми маємо перші паростки економічного зростання в Україні". За його словами, вдалося зупинити інфляцію, збільшити розміри золотовалютних резервів та активізувати прихід іноземних інвесторів.

"Замість того, щоб брати кредити, які треба повертати, потрібно залучати інвестиції, які створюють нові робочі місця, дають податки, нові технології. Відкриття цього виробництва є запорукою та ознакою успіху України", - сказав президент.

За його словами, відкриття нового заводу, де об'єдналися потенціали українських виробників, німецьких та японських інвесторів, є яскравим прикладом взаємовигідного співробітництва з іноземними партнерами, а також свідченням сприятливого ділового клімату в Тернопільській області.

"Надзвичайно приємно руйнувати скепсис всіх, хто не вірить в Україну", - сказав Порошенко.

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Президент особливо підкреслив, що принциповою є розвиток підприємств в таких містечках, як Чортків, і назвав цей приклад продовженням політики децентралізації, яка дозволяє місцевим громадам отримувати значну частину коштів для власних потреб і розвиватися громадам.

"Децентралізація – коли влада та гроші з Києва віддаються громадам, призвела до різкого зростання місцевих бюджетів", - заявив Порошенко і додав, що перевиконання місцевих бюджетів завдяки цій реформі склало 60%.

Президент зазначив, що чортківський філія заводу "Борднетце-Україна" - це 500 нових робочих місць. Влітку наступного року планується завершити другу чергу і ввести в експлуатацію виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів. Це забезпечить робочими місцями ще півтори тисячі мешканців Тернопільщини.

Порошенко ознайомився з виробничим процесом та поспілкувався з трудовим колективом підприємства.

"СЕ Борднетце-Україна" – міжнародна компанія, заснована фірмою "Сумітомо Електрик Борднетце" в 2006 році. Підприємство є системним розробником і постачальником продукції для моделей автомобілів "Фольксваген", "Шкода", "Сеат", "Ауді". Група компаній представлена заводами та представництвами, які розташовані в різних країнах світу з більш ніж 10 тисячами працівників.