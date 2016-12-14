Правоохоронці провели обшуки у справі про масштабне розкрадання в "Укргазбанку"

Генеральна прокуратура, Національна поліція і Служба безпеки України провели обшуки в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами привласнення кредитних коштів посадовими особами "Укргазбанку" в розмірі 140 мільйонів гривень.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, відкрито справу за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК - зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах. У зазначеному кримінальному провадженні розслідується діяльність колишніх посадових осіб "Укргазбанку" в період 2008-2010 років.

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"Посадові особи АБ "Укргазбанк", зловживаючи своїм службовим становищем, умисно надали підконтрольному суб'єкту господарювання кредит у розмірі 100 мільйонів гривень, який не повернуто під заставу власного майна - нежитлової будівлі, вартість якої при пособництві незалежного оцінювача, акредитованого в АБ "Укргазбанк", штучно завищена майже у 10 разів. На момент приватизації будинок оцінений в 14,2 мільйона гривень, а вже на період надання кредиту - 149,8 мільйона гривень. Використовуючи зазначену шахрайську схему, аналогічним шляхом з АБ "Укргазбанк" виведено майже 3,2 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, обшуки проводилися за 9 адресами: в офісних приміщеннях суб'єктів господарювання, задіяних у злочинній схемі виведення коштів за місцем проживання і реєстрації директорів, їх засновників, незалежного оцінювача, акредитованого в АБ "Укргазбанк", та посадових осіб банку.

"Укргазбанк" (м. Київ) працює на ринку України з 1993 року та є одним з найбільших банків за обсягом активів. За результатами докапіталізації банку за участю держави в 2009 році частка Міністерства фінансів в капіталі "Укргазбанку" становить 95%. У 2015 році банк отримав майже 260 мільйонів гривень прибутку.