Нацбанк прогнозує обсяг резервів на кінець року у $15,5 мільярда

Національний банк України прогнозує обсяг міжнародних резервів на кінець року в 15,5 мільярда доларів, заявила глава НБУ Валерія Гонтарева на конференції в Києві.

"На кінець минулого року у нас були резерви 13,3 мільярда доларів, а на кінець цього будуть 15,5 мільярда доларів", - сказала Гонтарєва.

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За її словами, погіршення прогнозу пов'язане з затримкою чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 грудня 2016 року становили 15,271 мільярда доларів США, що на 1,6% менше за показник на 1 листопада.

У 2015 році золотовалютні резерви України зросли на 77%, або на 5,767 мільярда доларів, – до 13,3 мільярда доларів на 1 січня 2016 року.