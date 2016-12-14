Нацбанк прогнозує обсяг резервів на кінець року у $15,5 мільярда
Гонтарева зазначила, що погіршення прогнозу з нарощування міжнародних резервів пов'язане з затримкою чергового траншу кредиту МВФ.
Національний банк України прогнозує обсяг міжнародних резервів на кінець року в 15,5 мільярда доларів, заявила глава НБУ Валерія Гонтарева на конференції в Києві.
"На кінець минулого року у нас були резерви 13,3 мільярда доларів, а на кінець цього будуть 15,5 мільярда доларів", - сказала Гонтарєва.
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За її словами, погіршення прогнозу пов'язане з затримкою чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду.
Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 грудня 2016 року становили 15,271 мільярда доларів США, що на 1,6% менше за показник на 1 листопада.
У 2015 році золотовалютні резерви України зросли на 77%, або на 5,767 мільярда доларів, – до 13,3 мільярда доларів на 1 січня 2016 року.