Нацбанк ослабив офіційну гривню до 26,30 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2630,7416 (14 грудня – 2610,8820)

100 EUR – 2800,1614 (14 грудня – 2770,1458)

10 RUR – 4,3263 (14 грудня – 4,2753)

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Як повідомляв УНІАН, 14 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,31/26,38 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,8133/27,8638 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4059/0,4069 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3074 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 552 угоди на суму 308,36 мільйона доларів.