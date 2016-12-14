Голова НБУ назвала умови перегляду регулятором валютних обмежень

Національний банк України перегляне встановлені для стабілізації національної валюти обмеження на ринку при сприятливих умовах, заявила голова НБУ Валерія Гонтарєва на конференції в Києві.

"Ми дуже хочемо скасувати обмеження, але давайте створимо умови, залучимо інвестиції. Проведемо хоч одну приватизацію, про яку говорять „більшовики", - сказала Гонтарєва.

Голова НБУ наголосила, що головне завдання НБУ – збереження цінової стабільності у країні, що неможливо при високій волатильності на валютному ринку.

Читайте такожГонтарєва назвала головну загрозу економічній безпеці України

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України сьогодні, 14 грудня, повідомив про продовження діючих тимчасових обмежень на грошово-кредитному і валютному ринках у зв'язку з наявністю ризиків для цінової і фінансової стабільності.

Зокрема, продовжують діяти такі обмеження як обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб на рівні 65%, 120-денний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, одноденний термін бронювання гривні для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, заборону на дострокове погашення кредитів від нерезидентів, ліміт купівлі готівкової валюти фізичними особами у розмірі 12 тисяч гривень на день, ліміт на зняття готівки з валютного рахунку у розмірі 250 тисяч гривень на день.