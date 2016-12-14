"Міжнародні фактори": у Китаї з'ясували причини нещодавньої девальвації юаня

Середньовисокі темпи зростання китайської економіки дозволять китайському юаню зберегти стабільність, повідомляє Росбалт з посиланням на Державне статистичне управління (Держстат) КНР.

"Як заявив офіційний представник Держстату Мао Шен'юн, нещодавня девальвація китайської валюти до долара була спричинена "міжнародними чинниками, зокрема високими очікуваннями щодо підвищення процентної ставки ФРС",- йдеться в повідомленні.

У відомстві також наголосили, що ослаблення долара продемонстрували й інші валюти, причому амплітуда девальвації у них була набагато вищою, ніж в юаня.

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Зростання попиту на активи в китайській валюті на міжнародному ринку забезпечує ціла низка факторів, зазначають у Держстаті. У тому числі мова йде про середньовисокі темпи зростання китайської економіки, позитивний торговельний баланс та достатні валютні резерви.

Крім того, стало відомо,що Китай почав прямі торги юанем в парах з ще сімома валютами. До списку додалися шведська, датська та норвезькі крони, угорський форінт, польський злотий, турецька ліра та мексиканський песо.

Таким чином, загальна кількість валют, які безпосередньо котируються до юаня, досягла 22. Курси інших валют, як і раніше, визначатимуться за ціною юаня та валюти третьої країни до долара США.