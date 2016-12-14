Порошенко розповів, коли в Україні можливе збільшення пенсій

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час робочого візиту на Тернопільщину заявив Президент України Петро Порошенко.

За його словами, це буде зроблено після того, як із ростом мінімальної зарплати зростуть надходження від податків з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску, а відтак наповниться пенсійний фонд.

«Тоді ми перейдемо до підвищення пенсій. Впевнений в тому, що в України фантастичне майбутнє», – сказав Порошенко.

На скільки саме заплановано підняти пенсії він не уточнив.

Водночас президент нагадав, що з 1 січня розмір мінімальної зарплати зростає до 3,2 тис грн.

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«З 1 січня більше не буде зарплати в 1,5-1,6 тис. грн, прийнято рішення підняти зарплату у 2 рази. Це спрямовано на захист людини праці і боротьби з бідністю. Причому це стосується як виробництва, так і бюджетної сфери», – сказав Порошенко.

Він також висловив сподівання, що економічний ефект невдовзі дасть дерегуляція бізнесу та податкова реформа.

«Скасовано 368 актів та постанов, якими регулювалася діяльність бізнесу. Хто має контролювати якість? Чесне ім’я українського виробника. Це ефективніше, ніж хабарники в контролюючих службах. Питання дерегуляції та змін податкового адміністрування знімає тиск на підприємців. Створюється електронний кабінет платника податків, а податкові інспекції перетворюються в консультаційні пункти. Нема чого ходити до підприємців. Змінена податкова система буде одним з стовпів економічної реформи», – сказав Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні президент ззаявив, що якщо в 2014 році головним завданням було зупинити ворога, у 2015 році – створити власні Збройні сили, то в 2016 році головним завданням є підняття економіки.

"Замість того, щоб брати кредити, які треба повертати, потрібно залучати інвестиції, які створюють нові робочі місця, дають податки, нові технології. Відкриття цього виробництва є запорукою та ознакою успіху України", - сказав президент.