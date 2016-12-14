ФРС США підвищила базову ставку

Про це йдеться в повідомленні регулятора, передає Дождь.

Своє рішення регулятор пояснив можливим поверненням до інфляції на рівні 2% і стабілізацією ситуації на ринку праці США. «В останні місяці спостерігалося стійке зростання зайнятості населення і скорочення частки безробітних», - зазначили в ФРС.

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ФРС також підвищила свій прогноз по зростанню економіки США в 2016 році — до 1,9% проти 1,8% у вересні. Безробіття, за прогнозом ФРС, з 4,7% в четвертому кварталі цього року зменшиться до 4,5% у наступні три роки. Інфляція з 1,5% в цьому році зросте до 1,9% в наступному і до 2% в 2018-2019 роках.

Виходячи з оновленого прогнозу в 2017 році ФРС підвищить ставку ще три рази, а не два, як очікувалося у вересні, пише Bloomberg. Голова ФРС Джанет Єллен заявила, що регулятор очікує подальшого зростання економіки США.

До цього ФРС підвищувала ставку рік тому в 2015 році. Ставку тоді підняли також на 0,25 базисних пунктів до 0-0,25%, це сталося вперше за дев'ять років - з 2006 року.