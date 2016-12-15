Нацбанк зобов'яже обмінники обзавестися касовими апаратами

Фінансові установи при проведенні валютно-обмінних операцій повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) з 17 грудня 2016 року, включаючи самі установи, їх відокремлені підрозділи та пункти обміну валют, крім кас банків.

Про це йдеться в роз'ясненні Національного банку України у відповідь на звернення небанківських фінустанов та їх асоціацій щодо застосування РРО.

Як зазначив регулятор на своєму сайті, дана вимога поширюється на банки та пункти обміну валют, які вже здійснюють валютно-обмінні операції, так і на ті, які планують почати свою роботу.

У своєму роз'ясненні Нацбанк послався на вимоги Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" і своєї Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України.

Регулятор запропонував банкам враховувати свою позицію в практичній діяльності.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує підвищити поріг продажу без застосування реєстратора розрахункових операцій до 250-500 тисяч гривень з діючих 75-200 тисяч гривень. Відповідний проект постанови опублікований на сайті міністерства.

З 1 липня 2015 року вимога щодо обов'язкового застосування РРО поширюється на платників єдиного податку третьої групи, а з 1 січня 2016 року зазначена вимога поширюється також на підприємців - платників єдиного податку другої групи.

Впровадження обов'язкового використання РРО є однією з вимог Міжнародного валютного фонду в рамках програми співпраці з Україною.