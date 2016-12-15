Підвищення ставки ФРС США обвалило євро до нового мінімуму

Курс долара до основних світових валют у четвер активно зростає, відіграючи підсумки грудневого засідання ФРС США щодо подальшого курсу розвитку монетарної політики; курс євро до долара раніше вперше з березня 2015 року опустився нижче психологічної позначки в 1,05 долара за євро, повідомляє Прайм.

"За станом на 08:17 індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США зріс на 0,09%, до 102,29 пункту. При цьому раніше він досягав значення в 102,62 пункту, оновивши максимум з березня 2003 року", - говороится в повідомленні.

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Зазначається, що курс євро до долара знижувався до 1,0513 долара з 1,0537 долара на попереднє закриття. Раніше в ході торгів він досягав значення в 1,0469 долара за євро - мінімуму з березня 2015 року. Курс долара до ієни виріс 117,40 ієни за долар з 117,03 ієни на закритті днем раніше. В ході поточної торгової сесії він досягав позначки в 117,85 ієни за долар - максимум з лютого.

ФРС США в середу вперше 2016 року підвищила базову процентну ставку - до 0,5-0,75% з 0,25-0,5%. При цьому регулятор повідомив, що в 2017 році очікує три підвищення базової ставки, замість прогнозованих раніше двох, до середнього рівня в 1,375%.

"Той факт, що ФРС підвищила прогноз, свідчить про те, що і ринок, і Федрезерв досі не до кінця розуміли, на якому рівні будуть знаходитися ставки в 2017 році, враховуючи той факт, що учасники торгів ледь заклали в свої позиції два підвищення ставки, тоді як прогноз ФРС свідчить, щонайменше про три підвищення", - наводить агентство MarketWatch думку головного ринкового аналітика Commonwealth Foreign Exchange Омера Езінера (Omer Esiner).