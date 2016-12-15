Експерт: Розмови про націоналізацію Приватбанку - очевидні спекуляції

Про це заявив в інтерв'ю радіо "Голос Столиці" Радник президента Асоціації українських банків Олексій Кущ.

За його словами, ситуація в ПриватБанку практично ідентична ситуації в банківській системі, яка має певний набір проблемних точок, зон, які мають об'єктивні і суб'єктивні чинники появи.

"Нічого особливого чи такого, що би було в інших банках, у Приватбанку немає, тобто фактично він перебуває в загальних умовах функціонування банківської системи", - зазначив Олексій Кущ.

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На його думку, коли мова заходить про інші великі банки, в тому числі і з російським капіталом, всі ці питання вирішуються досить тихо, спокійно, в тиші кабінетів. А в даному випадку чомусь, в тому числі і з боку НБУ, є спроби винести тему з одним банком чи не громадське обговорення.

“Я вважаю, що такий підхід лише шкодить банківській системі, тому що банківська система, як кожен окремий банк - тендітна, яка може постраждати від непродуманих, в тому числі, психологічних або вербальних дій з боку регулятора, - заявив Олексій Кущ. - Тому питання будь-якого великого банку зараз потрібно вирішувати в трикутнику інтересів держави, вкладників і власників, знаходити точки дотику".