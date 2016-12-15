Генпрокуратура розслідує виведення 500 мільйонів з держбанків
Для виведення грошей з банків зловмисники використовували ОВДП, які через посередників продавали держбанкам за завищеною ціною.
Генеральна прокуратура проводить досудове слідство за фактом виведення 500 мільйонів гривень з державних банків, повідомляє РБК-Украина з посиланням на рішення Печерського суду Києва.
"Згідно з документом, кошти були виведені "невстановленими службовими особами держбанків" протягом 2012-2014 років. Для здійснення свого задуму зловмисники використовували операції з облігаціями внутрішньої держпозики", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожПравоохоронці провели обшуки у справі про масштабне розкрадання в "Укргазбанку"
Схема була такою, ОВДП продавалися на біржі "Перспектива" кільком посередникам, які потім перепродували цінні папери держбанкам за ціною, набагато більшою, ніж початкова, що є маніпулюванням на фондовій біржі.
29 листопада Національний банк України надав слідчим ГПУ дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а також до документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за операціями із зазначеними ОВДП.
Раніше група ICU заявила, що НКЦПФР незаконно розголошувала конфіденційну інформацію.