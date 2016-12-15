Генпрокуратура розслідує виведення 500 мільйонів з держбанків

Генеральна прокуратура проводить досудове слідство за фактом виведення 500 мільйонів гривень з державних банків, повідомляє РБК-Украина з посиланням на рішення Печерського суду Києва.

"Згідно з документом, кошти були виведені "невстановленими службовими особами держбанків" протягом 2012-2014 років. Для здійснення свого задуму зловмисники використовували операції з облігаціями внутрішньої держпозики", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПравоохоронці провели обшуки у справі про масштабне розкрадання в "Укргазбанку"

Схема була такою, ОВДП продавалися на біржі "Перспектива" кільком посередникам, які потім перепродували цінні папери держбанкам за ціною, набагато більшою, ніж початкова, що є маніпулюванням на фондовій біржі.

29 листопада Національний банк України надав слідчим ГПУ дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а також до документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за операціями із зазначеними ОВДП.

Раніше група ICU заявила, що НКЦПФР незаконно розголошувала конфіденційну інформацію.