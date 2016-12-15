Бюджети об'єднаних громад завдяки децентралізації зросли в 3 рази - Гройсман

12:30, 15 грудня 2016
Фінанси
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За словами голови уряду, в розрахунку на одного жителя бюджети територіальних громад можуть надати майже в 4 рази більше коштів.

Ілюстрація REUTERS

Місцеві бюджети в Україні завдяки фінансовій децентралізації, що почалася в 2014 році, зросли в 3 рази.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на форумі об'єднаних громад в Києві.

"Ми бачимо, що об'єднані територіальні громади мають в 3 рази більші бюджети", - сказав він.

За словами глави уряду, в розрахунку на одного мешканця бюджети територіальних громад можуть надати майже в 4 рази більше коштів.

"Бюджети громад на одного жителя (в середньому – УНІАН) були 600 гривень, а зараз - 2000 гривень. І є хороша новина - це тільки початок. Далі буде більше ресурсів, більше можливостей та більше успіхів", - підкреслив прем'єр-міністр.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман зазначав, що в 2017 році доходи місцевих бюджетів зростуть на 25%.

Процес децентралізації влади, який передбачає передачу на місця адміністративних функцій, а також функцій з адміністрування та акумулювання податкових відрахувань, розпочався в Україні в 2014 році. Метою реформи є надання регіонам більшої фінансової незалежності, а також можливостей використання регіональних ресурсів, включаючи грошові, на розсуд місцевої влади. За станом на кінець поточного року додаткові доходи місцевих бюджетів складають 44 мільярдів гривень.

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Теги: #бюджет#децентралізація