Гривня зміцнилася на 8 копійок - до 26,30 за долар

У четвер, 15 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,26/26,30 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відносно євро встановилися на рівні 27,5756/27,6150 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4323/0,4343 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 26,3070 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 74 угоди на суму 40,02 мільйона доларів.