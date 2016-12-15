Долар на прогнозах ФРС оновив максимум за 13 років

Курс долара до світових валют оновив максимум з березня 2003 року на тлі планів ФРС тричі підвищити базову процентну ставку в 2017 році, свідчать дані торгів.

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Станом на середину дня індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн — основних торгових партнерів США зріс на 0,43%, до 102,63 пункту. Раніше він досягав позначки в 102,70 - максимуму з березня 2003 року, повідомляє Прайм.

Курс євро до долара знижувався до 1,0473 долара з 1,0537 долара на попереднє закриття. Раніше під час торгів він досягав значення в 1,0469 долара за євро - мінімуму з березня 2015 року. Курс долара до ієни зріс до 118,38 ієни за долар з 117,03 ієни на закритті днем раніше. В ході поточної торгової сесії він досягав позначки в 118,45 ієни за долар, максимуму з лютого.

ФРС в середу за підсумками грудневого засідання вперше в 2016 році підвищила базову процентну ставку - до 0,5-0,75% з 0,25-0,5%, як і очікувалося. При цьому регулятор заявив, що в 2017 році тепер очікується три підвищення базової ставки замість двох, до середнього рівня в 1,375%.