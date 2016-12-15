Банк Англії зберіг базову ставку на колишньому рівні

Банк Англії зберіг базову процентну ставку на рівні 0,25% річних. Про це повідомляється на сайті банку.

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На колишньому рівні збережений і ліміт коштів, які Банк Англії може витратити на викуп активів, - 435 млрд фунтів.

Банк Англії використовує ці кошти для придбання з ринку державних облігацій Великобританії, що підтримує ціни на ці папери і зберігає прибутковість за ними на низькому рівні.

Нагадаємо, 4 серпня Банк Англії вперше з 2009 року оголосив про зниження своєї ставки до 0,25% до 0,5%.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з операцій на відкритому ринку (FOMC) ФРС США на засіданні 14 грудня підвищив ключову ставку до 0,5–0,75% з 0,25-0,5%.