НБУ ввів новий інструмент - екстрене кредитування банків

Як повідомляється на сайті НБУ, кредити, отримані зі застосуванням інструменту ELA, призначені виключно для покриття тимчасового дефіциту ліквідності банку у випадку настання надзвичайних ситуацій, коли банки вичерпали інші джерела підтримки ліквідності, у тому числі за рахунок коштів акціонерів і стандартних інструментів рефінансування НБУ під заставу державних цінних паперів та іноземної валюти.

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Отримані кредитні кошти банки повинні направляти на виконання зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами, крім пов'язаних з банком осіб. Засоби не призначені для фінансування бізнесу банку і не можуть бути використані замість необхідної додаткової капіталізації банку його акціонерами або для вирішення його структурних проблем.

«Наявність такого інструмента в арсеналі НБУ сприятиме фінансовій стабільності системи, оскільки надасть платоспроможним банкам можливість оперативно отримувати кредити на підтримку ліквідності від НБУ», - прокоментував заступник голови НБУ Олег Чурій.

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Під час прийняття рішення про здійснення екстреної підтримки ліквідності Нацбанк буде оцінювати платоспроможність банку, дотримання ним плану капіталізації (за наявності), а також проводити аналіз джерел повернення кредиту, зазначених банком у фінансовій моделі і прогнозі грошових потоків.

Щоб мати можливість скористатися кредитом, відповідні банки повинні завчасно укласти генеральний договір з НБУ, який діє протягом року з моменту підписання.

Також повідомляється, що постанову про введення нового інструменту набирає чинності з 16 грудня, і з цього дня Національний банк не буде розглядати клопотання банків про надання стабілізаційних кредитів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 7 грудня надав чотирьом банкам кредити на термін більше 30 календарних днів на загальну суму 3,54 млрд грн.

У тому числі регулятор надав 648,1 млн грн «Альфа-Банку» під заставу іноземної валюти, 251,4 млн грн - «Діамантбанку» під заставу держоблігацій, 13,2 млн грн - «ІНГ Банку» під заставу валюти, 2,632 млрд грн - «Укргазбанку» під заставу держоблігацій і валюти.

Обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 грудня становив 72 млрд грн, що на 8,5% нижче за показник на 1 листопада.

У 2015 році українські банки повернули НБУ 8,2 млрд грн за виданими кредитами рефінансування, скоротивши заборгованість до 105,848 млрд грн.