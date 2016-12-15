Валютні гойдалки: гривня закрила міжбанк на рівні 26,37 за долар

У четвер, 15 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,30/26,37 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 27,4282/27,5012 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4059/0,4069 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,2985 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 598 угод на суму 352,16 млн дол.