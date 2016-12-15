Зовнішня торгівля залишається в дефіциті: імпорт товарів до України перевищив експорт на $2 мільярди

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-жовтні 2016 року становив 2,089 млрд дол. проти 397,1 млн дол. профіциту за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України в січні-жовтні 2016 року проти січня-жовтня 2015 року знизився на 7,9% – до 29,113 млрд дол., імпорт – на 0,1%, до 31,202 млрд дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,93 (у січні-жовтні 2015 року – 1,01). Зовнішньоторговельні операції в цей період здійснювали з партнерами з 222 країн світу.

Згідно з наведеними даними, обсяг експорту товарів до країн ЄС порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 2,4% – до 10,870 млрд дол. і становив 37,3% у загальному обсязі експорту.

Імпорт товарів з країн ЄС за цей період зріс на 7,9% – до 13,668 млрд дол. і становив 43,8% у загальному обсязі імпорту.

Обсяг експорту товарів до Російської Федерації знизився на 28,5% – до 2,9 млрд дол., імпорту з РФ – на 36,5%, до 4,085 млрд дол.

У Держстаті нагадали, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-вересні 2016 року становив 1,761 млрд дол. проти 710,2 млн дол. профіциту за аналогічний період минулого року.