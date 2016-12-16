НБУ визнав неплатоспроможним черговий банк

Національний банк України визнав неплатоспроможним невеликий «Інвестбанк» у зв'язку з тим, що після віднесення до категорії проблемних, його акціонери не вжили достатніх заходів для приведення статутного капіталу у відповідність до вимог законодавства.

Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на рішення правління, статутний капітал «Інвестбанку» на 15 грудня не відповідав вимогам законодавства щодо мінімального розміру у 120 млн грн.

Регулятор нагадав, що постановою від 4 лютого 2016 року зобов'язав банки забезпечити мінімальний розмір статутного капіталу у 120 млн грн до 17 червня 2016 року.

За оцінками НБУ, 98% вкладників «Інвестбанку» отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізосіб суму у 200 тис. грн.

Як згодом повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на своєму сайті, в банку працює тимчасова адміністрація, яка введена терміном на один місяць – до 15 січня 2017 року включно. Тимчасовим адміністратором банку на цей період Фонд призначив Ігоря Красюка. Про час та порядок виплат вкладникам банку Фонд обіцяє повідомити додатково.

Довідка УНІАН. «Інвестбанк» працював на ринку України з 1992 року і станом на 1 жовтня обіймав 76-е місце серед 100 діючих банків за обсягом активів.

За інформацією НБУ, власниками істотної участі банку були громадяни України Олексій Котковський, Олександр і Тамара Незвінські, а також компанія «Баб-Інвест».

«Інвестбанк» став 18-м банком з початку цього року, визнаним неплатоспроможним. До цього у ході очищення банківської системи Національний банк за 2014-й і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки.