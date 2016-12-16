Долар тримається поблизу максимуму 14 років до основних світових валют

Долар міцно утримував позиції в п'ятницю, діставшись напередодні до максимуму 14 років до євро і основних валют, в той час як ринки перепозиціювалися, готуючись до стрімкіших темпів підйому ставок ФРС наступного року.

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Долар був у плюсі з моменту обрання Дональда Трампа президентом США 8 листопада. Як очікується, адміністрація Трампа почне проводити політику стимулювання через скорочення податків і дерегулювання.

У середу ФРС США підвищила діапазон ключової ставки на 25 базисних пунктів, як і очікувалося, і натякнула ще на три етапи підвищення в 2017 році замість раніше обіцяних двох етапів, пише Рейтер.

Реагуючи на рішення Федрезерву, прибутковість 10-річних казначейських векселів піднялася вище 2,6 відсотка у четвер до максимального рівня з вересня 2014 року.

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Збільшення розриву ставок долара та ієни підтримало американську валюту до ієни - долар зміцнився до піку 10,5 місяців на рівні 118,66 ієни в четвер. Сьогодні вранці долар становив 118,09 ієни, додавши в цілому 2,5 відсотка за тиждень.

Ієна впала на 11 відсотків до долара після перемоги Трампа на виборах, затьмаривши 10-відсоткове падіння мексиканського песо і стала валютою з найгіршою динамікою за вказаний період.

Індекс долара становив 103,000 пункту. У четвер індекс зріс до максимуму 14 років на рівні 103,560 пункту.

Євро виявилося малорухомим, становивши $1,0436, пробивши напередодні мінімальне значення з січня 2003 року на рівні $1,0366.

Британський фунт відновлювався після падіння до мінімуму трьох тижнів до долара. Фунт піднявся на 0,08 відсотка до $1,2425, просівши в четвер до тритижневого мінімуму на рівні $1,2378.