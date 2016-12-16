Нацбанк зміцнив офіційну гривню до євро відразу на 60 копійок

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2629.8510 (15 грудня – 2630.7416)

100 EUR – 2740.0418 (15 грудня – 2800.1614)

10 RUR – 4.2667 (15 грудня – 4.3263)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 15 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,30/26,37 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,4282/27,5012 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4059/0,4069 грн/рубль.