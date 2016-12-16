МВФ про співпрацю з Україною: Київ досяг хороших результатів, але ще багато належить зробити

Україна досягла хороших результатів у рамках виконання програми Міжнародного валютного фонду у вигляді макроекономічної стабілізації, навіть перевиконавши показники у фіскальній сфері, однак ще багато що належить зробити, для чого потрібна політична воля.

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Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Жером Ваше під час круглого столу у Міністерстві фінансів України.

Він нагадав, що поточна програма з МВФ виконується за непростих умов, включаючи конфлікт на сході України.

«Ми бачимо хороші результати у вигляді макроекономічної стабілізації та по фіскальній лінії. Ми навіть побачили перевищення показників у фіскальній сфері, - сказав Ваше. - Багато що потрібно зробити, але ми бачимо позитивні зрушення, і потрібна політична воля, щоб рухатися вперед».

За словами представника МВФ, фіскальна ситуація в Україні залишається непростою, і слід працювати над забезпеченням стійкості державних фінансів у середньостроковій перспективі, оскільки державний і гарантований державою борг в Україні - високий.

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Крім того, Ваше наголосив на необхідності пенсійної реформи, що також важливо для фіскальної стабільності та підвищення рівня життя пенсіонерів.

«Ми вважаємо, що середньостроковий бюджет - дуже хороший інструмент для забезпечення стійкості державних фінансів і контролю за ними. Це не лише підвищення прозорості, а й можливість позитивних зрушень у фіскальній сфері», - резюмував представник МВФ.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 18 листопада оприлюднив заяву за підсумками роботи останньої місії в Україні, згідно з якою прийняття урядового проекту державного бюджету на 2017 рік, який сформовано з урахуванням орієнтирів реформ, схвалених МВФ, є однією з умов успішного завершення третього перегляду програми.

Крім того, Фонд очікує збереження в Україні фінансової стабільності та продовження заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні поточного року - після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитних транші загальним обсягом 7,62 млрд дол.