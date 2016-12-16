НБУ затвердив графік роботи банківської системи на свята

Національний банк України затвердив регламент роботи системи електронних платежів (далі - СЕП) та банківської системи України на період завершення звітного року.

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Як повідомляється, на сайті НБУ, у тому числі 28 і 29 грудня робота системи електронних платежів продовжується на 2 години.

30 грудня о 13:00 всі учасники СЕП можуть здійснювати платежі тільки у системі одного банку, а також платежі на користь НБУ та органів Державної казначейської служби.

При цьому, Нацбанк і органи Держказначейства зможуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчується о 15:00.

2 та 9 січня 2017 року СЕП, система електронної пошти Національного банку, депозитарій, система обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ, система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку, система з купівлі та продажу гривневих кредитних ресурсів на міжбанку «Кредінфо», а також автоматизована інформаційна система «Реєстр договорів з нерезидентами» працювати не будуть.

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3 січня 2017 року банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов'язаних з початком нового звітного року. Цього дня не будуть здійснюватися міжбанківські перекази коштів через СЕП.

4-6 і 10 січня 2017 року СЕП і банківська система України працюватимуть у звичайному режимі.

Також повідомляється, що з 30 грудня 2016 року до 4 січня 2017 року включно діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют і банківських металів, установлений Національним банком 29 грудня.

Нацбанк зазначив, що у період з 31 грудня до 9 січня включно банки мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів і підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.