Фонд гарантування відновив виплати вкладникам банку "Михайлівський"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 16 грудня відновив виплати вкладникам неплатоспроможного банку «Михайлівський», повідомляється на сайті фонду.

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Згідно з повідомленням, виплати здійснюються на основі загального реєстру вкладників, доповненого інформацією про клієнтів фінансових компаній, які прирівняні до вкладників банку.

Гарантована сума відшкодування коштів фондом додатково збільшилася на 400,95 млн грн, які будуть виплачені 5336 фізичним особам.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в листопаді прийняла закон про захист вкладників, які постраждали в результаті афери в банку «Михайлівський», який дасть правові підстави для виплати відшкодування більшості «спірних» вкладників, які оформили вклади на пов'язані з банком фінансові компанії. За оцінками фонду, йдеться про 14 тис. осіб з депозитами на загальну суму 1,2 млрд грн.

Національний банк України визнав банк «Михайлівський» неплатоспроможним 23 травня. Напередодні, 20 травня, голова правління банку Ігор Дорошенко залишив посаду, при цьому банк провів низку сумнівних операцій з переказу вкладів фізосіб з пов'язаних компаній «Кредитно-інвестиційний центр» і «Інвестиційно-розрахунковий центр», що збільшило навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн - до 2,6 млрд грн.

Одразу після банкрутства банку його власник Віктор Поліщук, якому також належала мережа магазинів побутової техніки «Ельдорадо», заявив про недавній продаж фінустанови групі фізичних осіб. При цьому, за інформацією НБУ, регулятор не погоджував зміни власника банку, оскільки не отримував відповідного звернення.

У серпні Національна поліція повідомила про вручення підозри і арешт екс-голова правління банку «Михайлівський» Ігоря Дорошенка, який підозрюється у розкраданні 870 млн грн коштів і доведенні банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

14 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Шевченківський райсуд Києва за поданням столичної прокуратури ухвалив рішення про накладення арешту на приналежний колишньому власнику банку майновий комплекс «Гуллівер».