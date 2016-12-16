Гривня на міжбанку втратила ще пару копійок щодо долара
12:45, 16 грудня 2016Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,5756/27,6150 грн/євро.
Ілюстрація REUTERS
У п'ятницю, 16 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середині торгів встановилися на рівні 26,32/26,39 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,5756/27,6150 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4323/0,4343 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 26,3476 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 78 угод на суму 48,12 млн дол.
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