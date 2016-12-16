Китай перестав бути найбільшим кредитором США - обігнала Японія

Японія стала найбільшим утримувачем казначейських облігацій США (US Treasuries), відібравши цей статус у Китаю, повідомляє Прайм з посиланням на статистику американського Мінфіну.

"У Токіо зараз в паперах США - 1,131 трильйона доларів, у Пекіна - майже 1,116 трильйона доларів. У жовтні уряд Китаю розпродавав американські папери для підтримки курсу юаня", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що раніше у КНР було 1,157 трильйона доларів в американських паперах. Японія посідала друге місце - 1,136 трильйона доларів. За жовтень Китай продав активів на більш ніж на 41 мільярд доларів, Японія скоротила свою частку, але тільки на 5 мільярдів доларів.

Росія знаходиться на 18 місці серед власників US Treasuries, також скоротивши свої вкладення у цей вид цінних паперів - на 1,9 мільярда доларів, до 74,6 мільярда доларів.

Загалом в жовтні нерезиденти скоротили обсяг вкладень в US Treasuries на 63,5 мільярда доларів, до 6 трильйонів доларів.