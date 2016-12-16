Мінфін сподівається на ухвалення держбюджету-2017 в Раді наступного тижня

Бюджетний процес не постраждав у результаті хакерської атаки на інтернет-ресурси відомства, і Міністерство фінансів сподівається на ухвалення державного бюджету на 2017 рік у Верховній Раді наступного тижня, повідомила сьогодні журналістам перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова.

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«Попри те, що це (хакерська атака) сталося в період бюджетного процесу, ми повністю все відновили. У нас немає непоправних втрат інформації», - сказала Маркарова, відповідаючи на питання про наслідки хакерської атаки на сайти органів Мінфіну для бюджетного процесу.

За її словами, є деякі апаратні і системні втрати, які буде відновлено і не вплинуть на бюджетний процес.

«Система «Держбюджет» повністю функціонує. Бюджет є, сподіваємося, наступного тижня ми його затвердимо у Верховній Раді», - додала Маркарова.

Вона також зазначила, що правоохоронні органи в даний час активно працюють над тим, щоб з'ясувати, хто стоїть за цими атаками хакерів.

Як повідомляв УНІАН, невідомі хакери 6 грудня зламали сайт Державної казначейської служби України і Міністерства фінансів України. Станом на вечір 7 грудня сайти обох держструктур не працювали.

Згодом Мінфін повідомив, що в результаті атаки Держказначейство зазнавало певних складнощів з повноцінним проведенням платежів.

Кабінет міністрів України виділив Міністерству фінансів і Державній казначейській службі 80 млн грн з резервного фонду на відновлення мережевого обладнання після хакерських атак на інтернет-ресурси відомств 6 і 7 грудня.