Мінфін хоче планувати бюджет на три роки вперед – представив концепцію

Міністерство фінансів України представило концепцію середньострокового бюджетного планування з елементами гендерно-орієнтованого бюджетування.

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Представляючи концепцію під час круглого столу в Києві, перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова зазначила, що трирічний бюджетний план дасть змогу підвищити ефективність і результативність бюджетних видатків.

«Сьогодні ми представили концепцію. Відсьогодні ми починаємо її широке обговорення. З цією концепцією ми будемо виходити на рівень Кабінету міністрів, після її обговорення з експертами і громадськістю, щоб її затвердити», - сказала вона.

За словами Маркарової, перший середньостроковий план у рамках нової концепції впроваджуватиметься вже в 2017 році. «Трирічну декларацію ви побачите вже у квітні місяці», - додала вона.

Маркарова наголосила, що в розробці концепції беруть участь ключові донори України, включаючи Казначейство США і Міжнародний валютний фонд, оскільки ця реформа є ключовою для ефективного управління державними фінансами. «Серед якісних показників будуть таргетування державного боргу і зниження бюджетного дефіциту. Але також по кожному напрямі будуть свої КРІ. Для освіти вони будуть одні, для медицини – інші. Для нас, як для Міністерства фінансів, головне – заощадити ресурс, але не за рахунок якості, тієї чи іншої державної послуги чи її скасування», - зазначила вона.

Роз'яснюючи принципи гендерно–орієнтованого бюджетування, Маркарова наголосила, що йдеться, насамперед, про раціональне використання фінансових ресурсів. «Наприклад, по Міністерству молоді і спорту, коли плануються позашкільні спортивні гуртки, потрібно визначити, які потрібні гуртки. Наприклад, що потрібніше, танці чи бокс у певному приміщенні в конкретному районі. Якщо до цього не враховувати на початковому етапі питання гендеру - кого у нас в цьому районі більше, хлопчиків чи дівчаток, - то фінансування, яке виділяється на ці гуртки, буде або неефективним, або буде неправильно розподілятися», - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Олександр Данилюк цього року анонсував перехід до середньострокового бюджетного планування - формування бюджетної політики щонайменше на 3 роки. При цьому, як пояснював міністр, затвердження держбюджету країни як і раніше відбуватиметься щорічно в рамках ключових показників середньострокового плану.