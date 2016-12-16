Мінфін з початку року заощадив за соцпрограмами понад 5 мільярдів

Міністерство фінансів України за підсумками 2016 року оцінює загальну економію по соціальним програмам, у тому числі завдяки верифікації соціальних виплат, більш ніж 5 мільярдів гривень, повідомила сьогодні журналістам перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова.

"У нас є фактична економія за результатами 2016 року навіть більше, ніж 5 мільярдів загалом за соціальними програмами. Я думаю, що це стало результатом багатьох спільних зусиль, які до цього призвели, і ми далі будемо над цим працювати", - сказала вона.

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При цьому Маркарова зазначила, що це може бути результатом як верифікації, так і якіснішої роботи відповідних фондів та Міністерства соціальної політики.

"Для нас це важливо, щоб зрозуміти, який інструмент спрацював. Але для бюджету головне - це результат", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 березня 2016 року стартувала перша за роки незалежності комплексна системна перевірка (верифікація) одержувачів соціальних виплат, яка проводиться для виявлення шахраїв і тих, хто не має права на отримання соцдопомоги.