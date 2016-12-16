НБУ вирішив ліквідувати "Артем-Банк"
94% усіх вкладників "Артем-Банку" отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує 200 тисяч гривень.
Національний банк України 15 грудня за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Артем-Банку".
"Артем-Банк" було віднесено до категорії неплатоспроможних 15 листопада 2016 відповідно до вимог статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Як інформував НБУ, 94% всіх вкладників АТ "Артем-Банк" отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тисяч гривень", - наголошується в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб 16 листопада ввів тимчасову адміністрацію в "Артем-Банк" на підставі рішення Національного банку України про визнання фінустанови неплатоспроможним.
Тимчасова адміністрація введена на один місяць - до 15 грудня 2016 року включно, а тимчасовим адміністратором банку призначений Ілля Лунь.
З початку поточного року "Артем-Банк" став 16-м банком, що НБУ вирішив вивести з ринку.