НБУ вирішив ліквідувати "Артем-Банк"

Національний банк України 15 грудня за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Артем-Банку".

"Артем-Банк" було віднесено до категорії неплатоспроможних 15 листопада 2016 відповідно до вимог статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Як інформував НБУ, 94% всіх вкладників АТ "Артем-Банк" отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тисяч гривень", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб 16 листопада ввів тимчасову адміністрацію в "Артем-Банк" на підставі рішення Національного банку України про визнання фінустанови неплатоспроможним.

Тимчасова адміністрація введена на один місяць - до 15 грудня 2016 року включно, а тимчасовим адміністратором банку призначений Ілля Лунь.

З початку поточного року "Артем-Банк" став 16-м банком, що НБУ вирішив вивести з ринку.