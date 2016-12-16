Нацбанк з 19 грудня вводить в обіг три пам'ятні монети (фото)

Національний банк України з 19 грудня вводить в обіг три пам'ятні монети.

Як повідомляється на сайті НБУ, з 19 грудня будуть введені в обіг срібна монета і монета з нейзильберу "Костел Святого Миколая" і монета з нейзильберу "Богдан Ступка".

Над ескізом монет працювали художники Володимир Таран, Олександр і Сергій Харуки.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України за перше півріччя 2016 року ввів в обіг 23 пам'ятні монети, з яких 9 срібних, 14 – з нейзильберу. Загальний тираж введених в обіг монет в першому півріччі сягнув понад 396 тисяч штук.