Нацбанк з 19 грудня вводить в обіг три пам'ятні монети (фото)
17:14, 16 грудня 2016Фінанси
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НБУ введе в обіг срібну монету та монету з нейзильберу "Костел Святого Миколая" і монету з нейзильберу "Богдан Ступка".
Нацбанк з 19 грудня вводить в обіг три пам'ятні монети / Фото УНІАН
Національний банк України з 19 грудня вводить в обіг три пам'ятні монети.
Як повідомляється на сайті НБУ, з 19 грудня будуть введені в обіг срібна монета і монета з нейзильберу "Костел Святого Миколая" і монета з нейзильберу "Богдан Ступка".
Над ескізом монет працювали художники Володимир Таран, Олександр і Сергій Харуки.
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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України за перше півріччя 2016 року ввів в обіг 23 пам'ятні монети, з яких 9 срібних, 14 – з нейзильберу. Загальний тираж введених в обіг монет в першому півріччі сягнув понад 396 тисяч штук.
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