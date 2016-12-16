Нацбанк ослабив офіційну гривню до 26,33 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 19 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2633,1835 (16 грудня – 2629,8510)

100 EUR – 2748,7803 (16 грудня – 2740,0418)

10 RUR – 4,2642 (16 грудня – 4,2667)

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Як повідомляв УНІАН, 16 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,32/26,39 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,5756/27,6150 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4323/0,4343 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 26,3476 гривні/долар, учасники ринку уклали 78 угоди на суму 48,12 мільйона доларів.