Експеримент з відміною держрегулювання цін виправданий і буде продовжений – прем'єр

Експеримент із скасуванням державного регулювання цін, який стартував 1 жовтня з тривалістю в три місяці, виявився виправданим, не призвів до прискорення інфляції і буде продовжено урядом.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з експертним співтовариством і представниками громадянського суспільства в Києві.

"Цей експеримент, який розпочався з 1 жовтня, сьогодні виявився виправданим, і ми будемо далі його продовжувати", – сказав він.

За словами прем'єра, система державного регулювання цін реально не впливала на вартість конкретних товарів на конкурентному ринку, а лише створювала важіль додаткового тиску чиновників на бізнес.

"Як показала практика станом на сьогоднішній день, це виявилася досить корумпованою системою, де створювалися обмеження. Ніхто їх не дотримувався, на жодні ціни це не впливало, але давало чиновнику можливість впливати на реальний сектор, на реальних підприємців", – підкреслив Гройсман.

Читайте такожГройсман пов'язує хакерські атаки на "Укрзалізницю" з протидією реформам в компанії

За словами голови уряду, Кабінет міністрів наступного року сконцентрується на дерегуляції, покликаної кардинально зменшити можливості для корупції в державних органах, а також продовжить впровадження системи електронних державних закупівель Prozorro, її поліпшення і розширення на продажу держмайна.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Кабінет міністрів України затвердив пілотний проект скасування державного регулювання цін на продукти харчування, який почнеться 1 жовтня 2016 року і закінчиться 1 січня 2017 року.